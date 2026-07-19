Ночная атака на Киев была одной из крупнейших по количеству баллистических ракет, но не самой массированной.

Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в Facebook.

Игнат об атаке на Киев 19 июля

По словам Юрия Игната, несмотря на сообщения в соцсетях и Telegram-каналах о якобы самой массивной баллистической атаке на Киев, это не соответствует действительности.

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— Да, сейчас это одна из крупнейших атак на Киев с применением ракет, летящих к цели по баллистической траектории, — отметил он.

Игнат подчеркнул, что за последние 35 суток Киев уже пережил четыре масштабных атаки с применением примерно такого же количества баллистических ракет, десятков крылатых ракет разных типов и большого количества ударных дронов.

По его словам, речь идет о российских массированных атаках 15 июня, 2 июля, 6 июля и 19 июля.

Напомним, что в ночь на 19 июля Россия совершила массированную атаку на Киев с применением баллистических ракет.

Повреждения получили жилые дома, административные и нежилые здания, в пяти районах города возникли многочисленные пожары.

Известно об одном погибшем и 13 пострадавших.

Фото: Медиацентр Украина

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