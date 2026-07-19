Не самая масштабная атака: Игнат объяснил, чем отличался ночной удар по Киеву
- Юрий Игнат назвал ночную атаку на Киев одной из крупнейших, но не рекордной.
- За последние 35 дней столица пережила четыре подобных массированных удара.
Ночная атака на Киев была одной из крупнейших по количеству баллистических ракет, но не самой массированной.
Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в Facebook.
Игнат об атаке на Киев 19 июля
По словам Юрия Игната, несмотря на сообщения в соцсетях и Telegram-каналах о якобы самой массивной баллистической атаке на Киев, это не соответствует действительности.
— Да, сейчас это одна из крупнейших атак на Киев с применением ракет, летящих к цели по баллистической траектории, — отметил он.
Игнат подчеркнул, что за последние 35 суток Киев уже пережил четыре масштабных атаки с применением примерно такого же количества баллистических ракет, десятков крылатых ракет разных типов и большого количества ударных дронов.
По его словам, речь идет о российских массированных атаках 15 июня, 2 июля, 6 июля и 19 июля.
Напомним, что в ночь на 19 июля Россия совершила массированную атаку на Киев с применением баллистических ракет.
Повреждения получили жилые дома, административные и нежилые здания, в пяти районах города возникли многочисленные пожары.
Известно об одном погибшем и 13 пострадавших.
Фото: Медиацентр Украина