Не найбільша атака: Ігнат пояснив, чим відрізнявся нічний удар по Києву
- Юрій Ігнат назвав нічну атаку на Київ однією з найбільших, але не рекордною.
- За останні 35 днів столиця пережила чотири подібні масовані удари.
Нічна атака на Київ була однією з найбільших за кількістю балістичних ракет, однак не наймасованішою.
Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у Facebook.
Ігнат про атаку на Київ 19 липня
За словами Юрія Ігната, попри повідомлення у соцмережах та Telegram-каналах про нібито наймасованішу балістичну атаку на Київ, це не відповідає дійсності.
— Так, нині одна із найбільших атак на Київ із застосуванням ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії, — зазначив він.
Ігнат наголосив, що за останні 35 діб Київ уже пережив чотири масштабні атаки із застосуванням приблизно такої ж кількості балістичних ракет, десятків крилатих ракет різних типів та великої кількості ударних безпілотників.
За його словами, йдеться про російські масовані атаки 15 червня, 2 липня, 6 липня та 19 липня.
Нагадаємо, що у ніч проти 19 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та нежитлові споруди, виникли численні пожежі у п’яти районах міста.
Відомо про одного загиблого та 13 постраждалих.
Фото: Медіа Центр Україна