Нічна атака на Київ була однією з найбільших за кількістю балістичних ракет, однак не наймасованішою.

Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у Facebook.

Ігнат про атаку на Київ 19 липня

За словами Юрія Ігната, попри повідомлення у соцмережах та Telegram-каналах про нібито наймасованішу балістичну атаку на Київ, це не відповідає дійсності.

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— Так, нині одна із найбільших атак на Київ із застосуванням ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії, — зазначив він.

Ігнат наголосив, що за останні 35 діб Київ уже пережив чотири масштабні атаки із застосуванням приблизно такої ж кількості балістичних ракет, десятків крилатих ракет різних типів та великої кількості ударних безпілотників.

За його словами, йдеться про російські масовані атаки 15 червня, 2 липня, 6 липня та 19 липня.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та нежитлові споруди, виникли численні пожежі у п’яти районах міста.

Відомо про одного загиблого та 13 постраждалих.

Фото: Медіа Центр Україна

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