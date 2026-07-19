Во время ночной атаки на Киев 19 июля пострадала станция метро Лукьяновская.

Станция метро Лукьяновская закрыта после обстрела 19 июля: что известно

В результате ночной российской атаки взрывная волна повредила наземный вестибюль станции метро Лукьяновская.

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Из-за этого станцию временно закрыли для пассажиров. Поезда “зеленой” линии метро сейчас проезжают Лукьяновскую без остановки.

В КГГА сообщили, что работники метрополитена уже устраняют последствия повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить работу эскалаторов и пассажирской автоматики.

О возобновлении работы станции в обычном режиме обещают сообщить позже.

Лукьяновка уже не впервые страдает от российских атак. Во время нынешнего обстрела взрывная волна повредила также подземный переход, а территория завода Артем снова получила повреждения.

От взрывной волны пострадала плитка дорожного покрытия, рядом разнесло остановку общественного транспорта и магазин.

Закрытие станции стало одним из последствий массированной российской атаки на Киев в ночь на 19 июля.

По словам местных жителей, за ночь в столице прогремело более 40 взрывов. Последствия обстрела зафиксировали в пяти районах города.

На данный момент известно об одном погибшем и 13 пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 607-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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