Станцию метро Лукьяновская закрыли после ночной атаки на Киев
- Станцию метро Лукьяновская в Киеве временно закрыли.
- Поезда "зеленой" линии проезжают эту станцию без остановки.
Во время ночной атаки на Киев 19 июля пострадала станция метро Лукьяновская.
Станция метро Лукьяновская закрыта после обстрела 19 июля: что известно
В результате ночной российской атаки взрывная волна повредила наземный вестибюль станции метро Лукьяновская.
Из-за этого станцию временно закрыли для пассажиров. Поезда “зеленой” линии метро сейчас проезжают Лукьяновскую без остановки.
В КГГА сообщили, что работники метрополитена уже устраняют последствия повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить работу эскалаторов и пассажирской автоматики.
О возобновлении работы станции в обычном режиме обещают сообщить позже.
Лукьяновка уже не впервые страдает от российских атак. Во время нынешнего обстрела взрывная волна повредила также подземный переход, а территория завода Артем снова получила повреждения.
От взрывной волны пострадала плитка дорожного покрытия, рядом разнесло остановку общественного транспорта и магазин.
Закрытие станции стало одним из последствий массированной российской атаки на Киев в ночь на 19 июля.
По словам местных жителей, за ночь в столице прогремело более 40 взрывов. Последствия обстрела зафиксировали в пяти районах города.
На данный момент известно об одном погибшем и 13 пострадавших.
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