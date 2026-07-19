Під час нічної атаки на Київ 19 липня було пошкоджено станцію метро Лук’янівська.

Про це повідомили в КМДА.

Станція метро Лук’янівська зачинена після обстрілу 19 липня: що відомо

Унаслідок нічної російської атаки вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро Лук’янівська.

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У зв’язку з цим станцію тимчасово закрили для пасажирів. Поїзди “зеленої” лінії метро наразі проїжджають Лук’янівську без зупинки.

У КМДА повідомили, що працівники метрополітену вже ліквідовують наслідки пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити роботу ескалаторів та пасажирської автоматики.

Про відновлення роботи станції у звичайному режимі обіцяють повідомити додатково.

Лук’янівка вже не вперше потерпає від російських атак. Під час нинішнього обстрілу вибухова хвиля пошкодила також підземний перехід, а територія заводу Артем знову зазнала пошкоджень.

Вибуховою хвилею пошкоджено плитку дорожнього укриття, поруч розтрощена зупинка громадського транспорту та магазин.

Закриття станції стало одним із наслідків масованої російської атаки на Київ у ніч проти 19 липня.

За даними місцевих мешканців, впродовж ночі у столиці пролунало понад 40 вибухів. Наслідки обстрілу зафіксували у п’яти районах міста.

Наразі відомо про одного загиблого та 13 постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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