В понедельник, 20 июля, в Украине графики почасовых отключений света не будут применяться.

Отключений света в Украине 20 июля не будет — Укрэнерго

20 июля применение мер по ограничению потребления электроэнергии не планируется, сообщает Укрэнерго.

– Завтра, в понедельник, применение мер ограничения потребления не планируется, – говорится в сообщении.

В то же время, в компании просят пользоваться мощными электроприборами в дневное время — с 11.00 до 15.00.

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– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, – отмечает Укрэнерго.

Напомним, глава правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, что Россия существенно усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины и изменила тактику атак.

В начале полномасштабного вторжения враг направлял на один энергообъект три-четыре беспилотника. В настоящее время во время одной атаки российские войска могут применять уже 20-25 дронов.

Оккупанты наносят комплексные удары, пытаясь одновременно повредить объекты генерации и сети передачи электроэнергии.

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