У понеділок, 20 липня, в Україні графіки погодинних відключень світла не застосовуватимуться.

Відключень світла в Україні 20 липня не буде – Укренерго

20 липня застосування заходів обмеження споживання електроенергії не планується, повідомляє Укренерго.

– Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження споживання не планується, – йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії просять користуватися потужними електроприладами у денний час – з 11.00 до 15.00.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – наголошує Укренерго.

Нагадаємо, голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що Росія суттєво посилила удари по енергетичній інфраструктурі України та змінила тактику атак.

На початку повномасштабного вторгнення ворог спрямовував на один енергооб’єкт три-чотири безпілотники. Нині під час однієї атаки російські війська можуть застосовувати вже 20-25 дронів.

Окупанти завдають комплексних ударів, намагаючись одночасно пошкодити об’єкти генерації та мережі передачі електроенергії.

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