За неделю он заявил, что оккупанты выпустили по Украине около 1 450 ударных дронов, более 1 640 управляемых авиабомб и 99 ракет разных типов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

Зеленский о массированных атаках РФ за неделю

По словам главы государства, только этой ночью Россия провела одну из самых массированных баллистических атак на Киев, выпустив более 40 ракет разных типов, большинство из которых было направлено на столицу, а также 120 ударных дронов.

Сейчас смотрят

Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones. As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026

Президент особо подчеркнул масштабы российских атак за последнюю неделю.

– Всего за эту неделю Россия применила против Украины около 1 450 ударных дронов, более 1 640 управляемых авиабомб и 99 ракет разных типов. Есть раненые в Одесской и Запорожской областях, разрушения в Сумской и Черниговской областях. Также на этой неделе под российскими атаками оказались Винницкая, Днепровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что защита от баллистических ракет остается постоянным и главным приоритетом Украины.

По его словам, поставки систем противоракетной обороны и ракет-перехватчиков каждый день спасают жизни украинцев во время массированных российских атак.

Кроме того, Зеленский призвал международных партнеров не медлить с новыми санкциями против России, ведь задержки дают Москве возможность готовить новые удары и искать способы обойти санкции.

Напомним, что в ночь на 19 июля Россия нанесла баллистическую атаку на Киев. По данным городских властей, в столице прогремело более 40 взрывов.

Последствия обстрела зафиксировали в Деснянском, Днепровском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах.

Повреждены жилые дома, административные и нежилые здания, возникли многочисленные пожары.

По состоянию на утро было известно об одном погибшем и 13 пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 607-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.