Зеленський: за тиждень Росія атакувала Україну майже 1450 дронами та 99 ракетами
- За тиждень Росія застосувала проти України близько майже 1,5 тис. ударних дронів.
- Також окупанти випустили понад 1,6 тис. керованих авіабомб і майже сотню ракет.
За тиждень та заявив, що окупанти випустили по Україні близько 1 450 ударних дронів, понад 1 640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
Зеленський про масовані атаки РФ за тиждень
За словами глави держави, лише цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ, випустивши понад 40 ракет різних типів, більшість із яких була спрямована на столицю, а також 120 ударних безпілотників.
Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones.
As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026
Президент акцентував увагу саме на масштабах російських атак за останній тиждень.
– Всього ж за цей тиждень Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів. Були поранені люди на Одещині та в Запоріжжі, руйнування на Сумщині, Чернігівщині. Також цього тижня під російськими атаками були Вінниччина, Дніпровщина, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина та Черкащина, – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що захист від балістичних ракет залишається постійним і головним пріоритетом України.
За його словами, постачання систем протиракетної оборони та ракет-перехоплювачів щодня рятує життя українців під час масованих російських атак.
Крім того, Зеленський закликав міжнародних партнерів не зволікати з новими санкційними рішеннями проти Росії, оскільки затримки дають Москві можливість готувати нові удари та шукати способи обходу санкцій.
Нагадаємо, що у ніч проти 19 липня Росія здійснила балістичну атаку на Київ. За даними міської влади, у столиці пролунало понад 40 вибухів.
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