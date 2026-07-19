За тиждень та заявив, що окупанти випустили по Україні близько 1 450 ударних дронів, понад 1 640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Зеленський про масовані атаки РФ за тиждень

За словами глави держави, лише цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ, випустивши понад 40 ракет різних типів, більшість із яких була спрямована на столицю, а також 120 ударних безпілотників.

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Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones. As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026

Президент акцентував увагу саме на масштабах російських атак за останній тиждень.

– Всього ж за цей тиждень Росія застосувала проти України близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб та 99 ракет різних типів. Були поранені люди на Одещині та в Запоріжжі, руйнування на Сумщині, Чернігівщині. Також цього тижня під російськими атаками були Вінниччина, Дніпровщина, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина та Черкащина, – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що захист від балістичних ракет залишається постійним і головним пріоритетом України.

За його словами, постачання систем протиракетної оборони та ракет-перехоплювачів щодня рятує життя українців під час масованих російських атак.

Крім того, Зеленський закликав міжнародних партнерів не зволікати з новими санкційними рішеннями проти Росії, оскільки затримки дають Москві можливість готувати нові удари та шукати способи обходу санкцій.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 липня Росія здійснила балістичну атаку на Київ. За даними міської влади, у столиці пролунало понад 40 вибухів.

Наслідки обстрілу зафіксували у Деснянському, Дніпровському, Солом’янському, Святошинському та Шевченківському районах.

Пошкоджено житлові будинки, адміністративні та нежитлові споруди, виникли численні пожежі.

Станом на ранок було відомо про одного загиблого та 13 постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 607-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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