Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловився про управління армією, роль Генштабу, розвиток безпілотних систем, кадрову політику, мобілізацію та фінансування війська.

Ці питання він прокоментував у колонці Моя робота – війна.

Генштаб відповідає за війну

Головнокомандувач пояснив, що Міністерство оборони відповідає за забезпечення армії, закупівлі та формування державної політики, тоді як Генеральний штаб займається стратегією війни й плануванням операцій.

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– Стратегія війни, планування операцій, ситуація на фронті – за законом моя відповідальність перед верховним головнокомандувачем, – зазначив він.

Сирський зауважив, що заклики оприлюднити стратегію війни фактично означають вимогу розкрити її противнику.

– Той, хто вимагає від головкома презентувати стратегію публічно, вимагає презентувати її ворогу, – додав він.

Роль дронів у війні

Сирський спростував звинувачення в тому, що нібито виступає проти розвитку безпілотних систем.

За його словами, саме з його ініціативи були створені Сили безпілотних систем як окремий рід військ, а їхнім командувачем призначили Роберта Бровді.

– Людина, яка не хоче воювати дронами, не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем, – зазначив він.

Однак головнокомандувач наголосив, що сучасна війна не може спиратися лише на безпілотники. Тому “закуповувати треба все, а не лише те, що зараз у тренді”.

Сирський про кадрові рішення

Головком відкинув твердження про те, що просуває виключно лояльних до себе людей.

Він зазначив, що підтримував кар’єрне зростання багатьох командирів, зокрема Роберта Бровді, Андрія Гнатова, Андрія Білецького, Дениса Прокопенка, Юрія Федоренка, Євгена Карася та інших.

Про контракти і мобілізацію

Головнокомандувач розкритикував нові контракти для військовослужбовців.

За його словами, попри масштабну презентацію, станом на сьогодні їх уклали лише близько 2 тис. військових із мільйонної армії.

Сухопутні війська і ТЦК готові до реформи мобілізації, однак її проведення є законодавчою та адміністративною роботою Міноборони, зазначив Сирський.

– Сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа – законодавча й адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна, – додав він.

Зарплати військовим

Головнокомандувач заявив, що після спрямування частини коштів із фонду грошового забезпечення на закупівлю дронів виникли ризики щодо фінансування виплат військовим.

– Зарплата солдата – не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям, – сказав він.

Сирський зазначив, що наразі разом з урядом триває пошук рішення, щоб усі військовослужбовці отримали належні виплати вчасно.

Наприкінці колонки головком наголосив, що не веде протистояння з Міноборони, його головним завданням залишається боротьба з Росією.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію, поширену в соціальних мережах та окремих медіа, про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

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