“Бумажные” дроны для фронта: ГБР раскрыло хищение на более чем 47 млн грн
- В воинской части раскрыли организованную схему присвоения средств, выделенных на оборонные закупки.
- Закупки дронов и оборудования оформляли документально, без фактической поставки техники.
- Правоохранители задержали участников схемы и сообщили им о подозрении.
Правоохранители раскрыли масштабную коррупционную схему в воинской части, связанную с фиктивными закупками FPV-дронов и оптического оборудования на десятки миллионов гривен.
Правоохранители раскрыли схему с закупками FPV-дронов
Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона следователи Территориального управления ГБР в Краматорске установили существование преступной организации, которая действовала внутри одной из воинских частей и присваивала средства, выделенные на оборонные нужды.
По данным следствия, в 2024 году бывший командир воинской части сформировал устойчивую иерархическую группу.
В нее входили действующие военнослужащие, ответственные за планирование закупок, прием имущества и оформление служебной документации, а также гражданское лицо, которое обеспечивало взаимодействие с поставщиками.
Вместо реальной поставки техники участники схемы сосредоточились на формальном оформлении контрактов.
В период с апреля по декабрь 2024 года они заключили 37 договоров на якобы закупку FPV-дронов и оптических прицелов.
При этом беспилотники, за которые были уплачены значительные суммы, фактически в воинскую часть не поступали, а часть оптического оборудования заменяли более дешевыми аналогами.
– Ключевую роль в схеме играли служебные документы, которые оформлялись без фактической поставки имущества. Именно на их основании подтверждалось выполнение контрактов и осуществлялось перечисление бюджетных средств. Фактическое отсутствие заявленного оборудования или его несоответствие техническим характеристикам скрывалось путем внесения недостоверных сведений в официальные документы, – отметили правоохранители.
Общая сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, превысила 47 млн грн. Получение этих средств под видом выполнения оборонных контрактов непосредственно повлияло на реальное обеспечение воинского подразделения в условиях военного положения.
12 января 2026 года в Краматорске участники преступной организации были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.
Им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся создания и участия в преступной организации, завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебного подлога.
В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.