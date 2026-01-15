Правоохранители раскрыли масштабную коррупционную схему в воинской части, связанную с фиктивными закупками FPV-дронов и оптического оборудования на десятки миллионов гривен.

Правоохранители раскрыли схему с закупками FPV-дронов

Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона следователи Территориального управления ГБР в Краматорске установили существование преступной организации, которая действовала внутри одной из воинских частей и присваивала средства, выделенные на оборонные нужды.

По данным следствия, в 2024 году бывший командир воинской части сформировал устойчивую иерархическую группу.

В нее входили действующие военнослужащие, ответственные за планирование закупок, прием имущества и оформление служебной документации, а также гражданское лицо, которое обеспечивало взаимодействие с поставщиками.

Вместо реальной поставки техники участники схемы сосредоточились на формальном оформлении контрактов.

В период с апреля по декабрь 2024 года они заключили 37 договоров на якобы закупку FPV-дронов и оптических прицелов.

При этом беспилотники, за которые были уплачены значительные суммы, фактически в воинскую часть не поступали, а часть оптического оборудования заменяли более дешевыми аналогами.

– Ключевую роль в схеме играли служебные документы, которые оформлялись без фактической поставки имущества. Именно на их основании подтверждалось выполнение контрактов и осуществлялось перечисление бюджетных средств. Фактическое отсутствие заявленного оборудования или его несоответствие техническим характеристикам скрывалось путем внесения недостоверных сведений в официальные документы, – отметили правоохранители.

Общая сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, превысила 47 млн грн. Получение этих средств под видом выполнения оборонных контрактов непосредственно повлияло на реальное обеспечение воинского подразделения в условиях военного положения.

12 января 2026 года в Краматорске участники преступной организации были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся создания и участия в преступной организации, завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебного подлога.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.