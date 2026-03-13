Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили чиновника воинской части в Одесской области, подозреваемого в присвоении беспилотников и оборудования, предназначенных для обороны Южного региона Украины.

ГБР разоблачило военного, который распродал беспилотники

В ведомстве отмечают, что беспилотные системы являются одним из ключевых элементов успеха Сил обороны на фронте, поэтому борьба с хищением военного имущества, в частности БПЛА, остается одним из приоритетных направлений работы ГБР.

По данным следствия, правоохранители разоблачили начальника отделения обеспечения функционирования беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия беспилотным воздушным судам одной из воинских частей.

Чиновник отвечал за хранение техники на складе, предназначенной для нужд обороны Юга.

Следователи установили, что он присвоил военное имущество, в том числе разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия вражеским дронам.

– В частности, он угнал разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия враждебным БПЛА. Часть техники военнослужащий сдал в ломбард, другую – продал по заниженной цене, – отметили в ГБР.

Из-за таких действий, по оценкам следствия, государству был нанесен ущерб на сумму более 5,4 млн гривен.

6 марта 2026 года сотрудники ГБР задержали подозреваемого. Ему инкриминируется хищение военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 410 УК. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5,4 млн гривен.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

