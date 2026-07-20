Взрывы в Запорожье прогремели во время утренней российской атаки 20 июля.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 20 июля: что известно

Как сообщил глава ОВА, российские войска нанесли удар по дачному кооперативу.

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В результате атаки загорелись жилые дома.

По его словам, из-за взрывов в Запорожье сегодня за медицинской помощью обратились два человека.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений в результате взрывов в Запорожье 20 июля уточняется.

Накануне, 19 июля, российские войска также массированно атаковали Запорожье. Тогда в результате обстрела был разрушен жилой дом.

По последним данным, под завалами спасатели нашли тело 11-летней девочки.

В общей сложности эта российская атака унесла жизни трех человек — ребенка, а также 71-летней и 72-летней женщин. Еще 41 человек получил ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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