У ніч на 20 липня (з 18:00 19 липня) російський ворог атакував територію України двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 94 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами Бандероль та дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Україну 20 липня

Авіаракети росіяни запустили з тимчасово окупованої території Криму, а дрони з напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Донецьк та Гвардійське, що в окупованому Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, сили протиповітряної оборони збили та придушили 81 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та дев’яти ударних дронів на дев’яти локаціях. Одна ракета Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Військові попереджають, що в повітряному просторі Україні фіксуються ще декілька ворожих БпЛА.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили дев’ять районів зосередження живої сили, п’ять пунктів управління дронами, одну гармату, два склади матеріально-технічного забезпечення та один інший важливий об’єкт противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело : Воздушные силы ВСУ

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