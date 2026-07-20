Спецпризначенці Служби безпеки України завдали удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Удар по координаційному центру ФСБ

Ціллю став один із пансіонатів, який російські силовики використовували для розміщення особового складу.

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За попередньою інформацією, на території об’єкта могли перебувати близько 100 російських військовослужбовців. Там розміщувалися понад 70 одиниць автомобільної техніки, діяли озброєна охорона, контрольно-пропускні пункти, інженерні загородження та підземні укриття.

У СБУ зазначили, що під час спецоперації об’єкт атакували 13 безпілотників Центру спеціальних операцій Альфа. Внаслідок атаки на території комплексу спалахнула масштабна пожежа.

У спецслужбі наголосили, що подібні операції послаблюють систему управління російських окупаційних сил, ускладнюють координацію їхніх дій та змушують командування РФ відволікати додаткові ресурси на охорону власних об’єктів.

Джерело : СБУ

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