Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав колонку Моя робота – війна, у якій прокоментував свої відносини з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.

Сирський прокоментував конфлікт з Федоровим

– Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни, – пояснив головком.

Він закликав зосередитися не на особистих питаннях, а на майбутній перемозі.

– Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі, – зазначив Сирський.

Зараз дивляться

У колонці головнокомандувач наголосив, що Україна “більша за Федорова, Сирського і будь-кого з нас” і вистоїть завдяки армії, інституціям та мільйонам людей, які виконують свою роботу.

Він також заявив, що спроби звести війну до протистояння двох персон є помилковими та грають на користь ворога.

– Я бачу, як люди діляться на “табір Федорова” і “табір Сирського”. Щойно питання, пов’язане з війною чи військом, політизується, воно спрощується до гасла. А кожне з питань, про які зараз сперечаються в мережі, – контракти, закупівлі, мобілізація – набагато складніше за будь-який пост про нього, – написав Сирський.

За словами головкома, війну виграє “реальна робота, а не публічна драма навколо неї”.

Підсумовуючи, Сирський знову висловив думку, що “Україна більша за будь-чиї імена”, і наша держава вистоїть, якщо кожен буде виконувати свою роботу.

Зеленський про конфлікт Сирського і Федорова

Президент Володимир Зеленський раніше висловлювався щодо конфлікту між головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.

За словами глави держави, без його участі Сирський та Федоров не могли самостійно владнати суперечності.

– Я поважаю сторони, я знаю їхні плюси, знаю їхні мінуси, і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. Але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід – або одна сторона, або інша. Бо без мене вони не сідають, – сказав президент.

Він додав, що головнокомандувач і колишній міністр оборони не змогли дійти спільної позиції.

Зеленський визнав, що відповідальність за цю ситуацію лежить не лише на них, а й на ньому самому.

Федоров підтвердив конфлікт із Олександром Сирським.

– Насправді, коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, це його рішення як верховного головнокомандувача, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що буду вчитися працювати з ним. Все-таки наш клієнт – український народ, а не хтось інший, – сказав він.

Федоров додав, що його команда зіштовхнулися з блокуванням усіх запропонованих ініціатив.

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