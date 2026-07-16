Федоров подтвердил конфликт с Сырским: Не готов говорить о проблемах
- На пресс-брифинге в Киеве Михаил Федоров подтвердил конфликт с Александром Сырским, обвинив главнокомандующего ВСУ в блокировании оборонных инициатив, интригах и выдвижении президенту ультиматума по своему увольнению.
- В то же время, экс-министр подчеркнул, что согласился с кадровым решением Зеленского, и отметил историческую роль Сырского в спасении Украины в 2022 году.
Михаил Федоров, руководивший Министерством обороны с января 2026 года, подтвердил конфликт с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским.
Об этом Михаил Федоров заявил во время пресс-брифинга в Киеве.
Федоров о своем конфликте с Сырским
– На самом деле, когда президент заявил, что не планирует сменять Сырского, это было его решение как верховного главнокомандующего, я полностью согласился с этим решением и сказал, что буду учиться работать с ним. Все-таки наш клиент — украинский народ, а не кто-то другой, — сказал он.
Федоров подчеркнул, что, несмотря на это, он и его команда столкнулись с блокированием всех предложенных ими инициатив.
По его словам, Сырский, учитывая все проблемы, о которых сегодня говорили, не готов лично и открыто обсуждать эти вопросы. Главнокомандующий ВСУ якобы настроен лично ходить на встречи, плести интриги и думать, что кто-то заказал в СМИ какую-то кампанию, а не решать проблемы. Вместо того чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, в чем заключается задача главнокомандующего ВСУ, он придумал, как расколоть нашу страну.
По мнению Федорова, это привело к тому, что по факту главнокомандующий ВСУ поставил ультиматум. В то же время глава Минобороны не выдвигал условий о том, что будет либо он, либо Сырский.
Федоров добавил, что в 2022 году Сырский спас Украину.