Михаил Федоров, руководивший Министерством обороны с января 2026 года, подтвердил конфликт с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским.

Об этом Михаил Федоров заявил во время пресс-брифинга в Киеве.

Федоров о своем конфликте с Сырским

– На самом деле, когда президент заявил, что не планирует сменять Сырского, это было его решение как верховного главнокомандующего, я полностью согласился с этим решением и сказал, что буду учиться работать с ним. Все-таки наш клиент — украинский народ, а не кто-то другой, — сказал он.

Федоров подчеркнул, что, несмотря на это, он и его команда столкнулись с блокированием всех предложенных ими инициатив.

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По его словам, Сырский, учитывая все проблемы, о которых сегодня говорили, не готов лично и открыто обсуждать эти вопросы. Главнокомандующий ВСУ якобы настроен лично ходить на встречи, плести интриги и думать, что кто-то заказал в СМИ какую-то кампанию, а не решать проблемы. Вместо того чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, в чем заключается задача главнокомандующего ВСУ, он придумал, как расколоть нашу страну.

По мнению Федорова, это привело к тому, что по факту главнокомандующий ВСУ поставил ультиматум. В то же время глава Минобороны не выдвигал условий о том, что будет либо он, либо Сырский.

Федоров добавил, что в 2022 году Сырский спас Украину.

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