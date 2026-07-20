Потери врага на 20 июля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 600 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 608-е сутки полномасштабной войны превысили 1,430 млн.

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Потери врага на 20 июля 2026 года

  • личного состава — около 1 430 530 (+1 600) человек;
  • танков — 12 158 (+2) шт.;
  • боевых бронированных машин — 24 971 (+8) шт.;
  • артиллерийских систем — 46 343 (+82) шт.;
  • РСЗО — 1 953 (+3) шт.;
  • средств ПВО — 1 511 (+6) шт.;
  • самолетов — 438 (+0) шт.;
  • вертолетов — 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 1 965 (+9) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 418 425 (+1 769) шт.;
  • крылатых ракет — 4 933 (+18) шт.;
  • кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 122 894 (+605) шт.;
  • специальной техники – 4 433 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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