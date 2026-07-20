Потери врага на 20 июля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 600 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 608-е сутки полномасштабной войны превысили 1,430 млн.

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Потери врага на 20 июля 2026 года

личного состава — около 1 430 530 (+1 600) человек;

танков — 12 158 (+2) шт.;

боевых бронированных машин — 24 971 (+8) шт.;

артиллерийских систем — 46 343 (+82) шт.;

РСЗО — 1 953 (+3) шт.;

средств ПВО — 1 511 (+6) шт.;

самолетов — 438 (+0) шт.;

вертолетов — 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 1 965 (+9) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 418 425 (+1 769) шт.;

крылатых ракет — 4 933 (+18) шт.;

кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 122 894 (+605) шт.;

специальной техники – 4 433 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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