Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 20 июля: ВСУ ликвидировали 1600 оккупантов, 82 артсистемы и 1769 БпЛА
Потери врага на 20 июля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 600 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 608-е сутки полномасштабной войны превысили 1,430 млн.
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Потери врага на 20 июля 2026 года
- личного состава — около 1 430 530 (+1 600) человек;
- танков — 12 158 (+2) шт.;
- боевых бронированных машин — 24 971 (+8) шт.;
- артиллерийских систем — 46 343 (+82) шт.;
- РСЗО — 1 953 (+3) шт.;
- средств ПВО — 1 511 (+6) шт.;
- самолетов — 438 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 1 965 (+9) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 418 425 (+1 769) шт.;
- крылатых ракет — 4 933 (+18) шт.;
- кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 122 894 (+605) шт.;
- специальной техники – 4 433 (+3) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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