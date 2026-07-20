Втрати ворога на 20 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 600 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 608-му добу повномасштабної війни перевищили 1,430 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 20 липня 2026 року

  • особового складу – близько 1 430 530 (+1 600) осіб;
  • танків – 12 158 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 24 971 (+8) од;
  • артилерійських систем – 46 343 (+82) од;
  • РСЗВ – 1 953 (+3) од;
  • засобів ППО – 1 511 (+6) од;
  • літаків – 438 (+0) од;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 418 425 (+1 769) од;
  • крилатих ракет – 4 933 (+18) од;
  • кораблів/катерів – 34 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 122 894 (+605) од;
  • спеціальної техніки – 4 433 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи в Запоріжжі: росіяни вдарили по дачному кооперативу, є постраждалі
рятувальник, ДСНС, пожежа

Джерело: Генштаб ВСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.