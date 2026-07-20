Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 20 липня: ЗСУ ліквідували 1600 окупантів, 82 артсистеми та 1769 БпЛА
Втрати ворога на 20 липня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 600 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 608-му добу повномасштабної війни перевищили 1,430 млн.
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Втрати ворога на 20 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 430 530 (+1 600) осіб;
- танків – 12 158 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 971 (+8) од;
- артилерійських систем – 46 343 (+82) од;
- РСЗВ – 1 953 (+3) од;
- засобів ППО – 1 511 (+6) од;
- літаків – 438 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 418 425 (+1 769) од;
- крилатих ракет – 4 933 (+18) од;
- кораблів/катерів – 34 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 122 894 (+605) од;
- спеціальної техніки – 4 433 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
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