Основні правила виїзду чоловіків за кордон з 1 серпня регулюються нормами закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та постановою Кабміну №57 і не повинні зазнати глобальних змін.

Зокрема, ключовою вимогою залишається наявність підстав для відстрочки, заброньованого статусу чи іншої законної причини, а також обов’язкова перевірка військово-облікових даних, включно зі статусом у системі Оберіг.

Що варто знати про головні умови та особливості виїзду за кордон для чоловіків – читайте в матеріалі.

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Як перевірити заборону на виїзд за кордон онлайн

Українці в серпні можуть перевірити, чи діє щодо них тимчасова заборона на виїзд за кордон через новий сервіс — Особистий кабінет Державної прикордонної служби України.

Система дає змогу в режимі реального часу дізнатися про обмеження, накладені за рішенням суду або постановою Державної виконавчої служби.

Новий сервіс стане у пригоді тим, хто планує перетин державного кордону та хоче заздалегідь перевірити можливі обмеження, пов’язані з аліментами, боргами, штрафами чи іншими виконавчими провадженнями.

Водночас у ДПСУ наголошують, що сервіс не відображає обмеження на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років, запроваджені під час воєнного стану, а також інші підстави, визначені Правилами перетинання державного кордону.

Онлайн-перевірка не скасовує заборону на виїзд, однак дозволяє заздалегідь виявити проблему та усунути її до поїздки. Раніше для цього потрібно було подавати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ і чекати відповіді кілька тижнів.

Що перевіряють під час виїзду чоловіків за кордон у серпні

Під час виїзду за кордон чоловіки віком від 23 до 60 років повинні пред’явити закордонний паспорт, чинний військово-обліковий документ, а також документи, що підтверджують право на перетин кордону, зокрема відстрочку від мобілізації або іншу законну підставу. Обов’язковою умовою також є актуальні військово-облікові дані в ТЦК та СП.

Під час перевірки Державна прикордонна служба звіряє інформацію через електронні реєстри. Військово-обліковий документ має містити QR-код або інший ідентифікатор для перевірки даних у системі Оберіг. Якщо інформація в реєстрі Оберіг, застосунку Резерв+ або поданих документах не збігатиметься, прикордонники можуть відмовити у виїзді за кордон навіть за наявності законних підстав.

Виїзд журналістів і працівників медіа за кордон: які правила діють

Для журналістів, працівників медіа та представників сфери стратегічних комунікацій віком від 23 до 60 років продовжує діяти спеціальний порядок виїзду за кордон. Вони можуть перебувати за межами України до 60 днів за умови дотримання встановлених вимог.

Для перетину державного кордону необхідно отримати лист-погодження від Держкомтелерадіо, у якому мають бути зазначені дата виїзду, орієнтовна дата повернення, пункт пропуску та мета поїздки. Такий порядок визначений постановою Кабінету Міністрів №1509.

Чи можуть заброньовані чоловіки виїхати за кордон

У серпні 2026 року заброньовані чоловіки можуть виїхати за кордон лише за дотримання визначених законом умов. Порядок виїзду регулює постанова Кабінету Міністрів №1608.

Підприємства оборонно-промислового комплексу та компанії, визнані критично важливими для економіки, можуть бронювати працівників на строк до 45 днів для уточнення військово-облікових даних, усунення порушень у документах, завершення процедури бронювання та оформлення документів для законного виїзду.

Водночас бронювання саме по собі не дає права на перетин державного кордону. Для виїзду необхідно мати чинне підтвердження бронювання, перебувати на спеціальному військовому обліку, мати актуальні дані в ТЦК та СП, а також документи про службове відрядження або іншу законну підставу для виїзду за межі України.

Чому можуть не випустити за кордон навіть із бронюванням

Зауважимо, що бронювання не гарантує право на виїзд чоловіків за кордон у серпні. Зокрема, прикордонники можуть відмовити в перетині кордону, якщо в реєстрах, військово-облікових документах або даних ТЦК та СП є помилки чи невідповідності, а також якщо не підтверджена мета поїздки.

Щоб уникнути відмови, юристи радять заздалегідь перевірити статус бронювання та актуальність даних у застосунку Резерв+, оскільки саме розбіжності в інформації найчастіше стають причиною проблем під час виїзду.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон у серпні 2026 року

Право на виїзд за кордон під час воєнного стану мають лише окремі категорії чоловіків, визначені законодавством.

Без додаткових дозволів перетинати кордон можуть чоловіки віком від 18 до 22 років за наявності чинного військово-облікового документа, громадяни, які досягли 60-річного віку, а також особи, виключені з військового обліку або офіційно визнані непридатними до військової служби.

Для виїзду необхідно мати закордонний паспорт та документи, що підтверджують відповідний статус.

Чоловіки віком від 23 до 60 років можуть виїхати з України лише за наявності законних підстав і підтверджувальних документів. Це стосується осіб, які їдуть на лікування чи реабілітацію, мають визначені законом сімейні обставини, є студентами, аспірантами або курсантами, заброньованими працівниками критично важливих підприємств, журналістами, працівниками медіа, волонтерами, які перевозять гуманітарну допомогу чи вантажі для ЗСУ, а також чоловіками, які супроводжують людей з інвалідністю або здійснюють постійний догляд.

Також право на перетин державного кордону мають інші категорії громадян, якщо їхні підстави для виїзду прямо передбачені законодавством і підтверджені необхідними документами.

Раніше Кабінет Міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для жінок, які працюють на державній службі, в органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах і в судах. Відтепер вони можуть перетинати державний кордон не лише у службові відрядження, а й з інших законних підстав.

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