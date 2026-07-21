Президент Владимир Зеленский назначит новым главнокомандующим ВСУ командующего Группировкой объединенных сил, генерал-майора Михаила Драпатого.

Драпатый будет новым главнокомандующим ВСУ

— Определил, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, — заявил президент.

Президент поблагодарил Александра Сырского и каждого украинского военного за сильные позиции Украины на поле боя.

— Факт – что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину, – подчеркнул глава государства.

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Он рассказал, что сегодня обсудил с Сырским и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым дальнейшие форматы службы и правильную передачу дел.

— Желание у всех нас одно – победы над врагом и достижения таких условий на фронте и в давлении на Россию, которые позволили бы заставить Россию к миру, – отметил Зеленский.

Он уточнил, что все принятые решения будут формализованы 22 июля.

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