Александр Сырский идет в отставку с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Отставка Сырского с должности главкома ВСУ

– Факт – что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину, — подчеркнул президент.

Он поблагодарил Александра Сырского и каждого украинского воина за сильные позиции Украины на фронте.

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Зеленский также сообщил, что новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый. В ходе встречи с ним было определено, какой должна быть обновленная ​​конфигурация Генерального штаба ВСУ.

В этот процесс также были вовлечены исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

–Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд. Сегодня с Александром Сырским и с Андреем Гнатовым (нынешним главой Генштаба — Ред.) мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел. Желание у всех нас одно – победы над врагом и достижения таких условий на фронте и в давлении на Россию, которые позволили бы принудить РФ к миру, — добавил Зеленский.

Президент уточнил, что уже завтра, 22 июля, все эти решения будут формализованы.

Как недавно сообщило The Financial Times со ссылкой на собственные источники, президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность увольнения Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

Главным условием для принятия кадрового решения было наличие претендента, способного обеспечить непрерывное управление войсками и сохранить крепкую оборону вдоль всей линии фронта.

По информации издания, Зеленский начал рассматривать увольнение Сырского на фоне усиления протестов в Киеве и других городах Украины. Первоначально акции протеста начались в поддержку возвращения Михаила Федорова на должность министра обороны.

Вскоре требования расширились, а митингующие призвали отправить Сырского в отставку с должности главкома ВСУ.

Александр Сырский возглавлял Вооруженные силы Украины с февраля 2024 года.

До назначения Сырский руководил Сухопутными войсками ВСУ, а также отвечал за оборону Киева в начале полномасштабного вторжения и контрнаступления в Харьковской области.

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