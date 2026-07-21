Президент Владимир Зеленский 21 июля провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

Глава государства также продолжает серию “решающих” встреч, сообщил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет Интерфакс-Украина.

Зеленский встретился с Федоровым

Литвин сообщил, что Владимир Зеленский сейчас проводит встречи, которые назвал “решающими”.

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— Только что состоялась одна почти решающая встреча, а сейчас продолжается еще одна — по сути, решающая; сразу после принятия решений будет обнародована соответствующая информация, — написал он в социальной сети X.

Такой комментарий Литвин дал в ответ на вопрос Дмитрия Козятинского, медика медицинской службы Ульф батальона Волки Да Винчи, который уволился из армии год назад.

Козятинский является одним из стейкхолдеров протестов против увольнения бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Позже эти протесты переросли в требование увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Встречи Зеленского с командирами

На фоне ситуации, сложившейся после увольнения Федорова и последовавших протестов, президент Украины продолжает проводить встречи с военными.

19 июля Зеленский пообщался с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

В понедельник президент встретился с Владимиром Горбатюком, Олегом Апостолом, Михаилом Драпатым, командиром 3 армейского корпуса оперативного командования Восток Сухопутных войск ВСУ Андреем Билецким, а также командиром 2 корпуса НГУ Хартия Игорем Оболенским.

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