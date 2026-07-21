Зеленський зустрівся з Федоровим: в ОП заявили про “вирішальні” зустрічі президента
- Володимир Зеленський 21 липня зустрівся з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.
- В ОП повідомили, що президент сьогодні проводить "вирішальні зустрічі".
Президент Володимир Зеленський 21 липня провів зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.
Глава держави також продовжує серію “вирішальних” зустрічей, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише Інтерфакс-Україна.
Зеленський зустрівся з Федоровим
Литвин повідомив, що Володимир Зеленський нині проводить зустрічі, які назвав “вирішальними”.
– Щойно відбулася одна майже вирішальна зустріч, а зараз триває ще одна – по суті, вирішальна; одразу після ухвалення рішень буде оприлюднено відповідну інформацію, – написав він у соціальній мережі Х.
Такий коментар Литвин дав у відповідь на запитання Дмитра Козятинського, медика медичної служби Ульф батальйону Вовки Да Вінчі, який звільнився з армії рік тому.
Козятинський є одним зі стейкхолдерів протестів проти звільнення колишнього міністра оборони Михайла Федорова.
Згодом ці протести переросли у вимогу звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Зустрічі Зеленського з командирами
На тлі ситуації, що склалася після звільнення Федорова і подальших протестів, президент України продовжує проводити зустрічі з військовими.
19 липня Зеленський поспілкувався з командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.
У понеділок президент зустрівся з Володимиром Горбатюком, Олегом Апостолом, Михайлом Драпатим, командиром 3 армійського корпусу оперативного командування Схід Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким, а також командиром 2 корпусу НГУ Хартія Ігорем Оболєнським.