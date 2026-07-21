Президент Володимир Зеленський 21 липня провів зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.

Глава держави також продовжує серію “вирішальних” зустрічей, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише Інтерфакс-Україна.

Зеленський зустрівся з Федоровим

Литвин повідомив, що Володимир Зеленський нині проводить зустрічі, які назвав “вирішальними”.

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– Щойно відбулася одна майже вирішальна зустріч, а зараз триває ще одна – по суті, вирішальна; одразу після ухвалення рішень буде оприлюднено відповідну інформацію, – написав він у соціальній мережі Х.

Такий коментар Литвин дав у відповідь на запитання Дмитра Козятинського, медика медичної служби Ульф батальйону Вовки Да Вінчі, який звільнився з армії рік тому.

Козятинський є одним зі стейкхолдерів протестів проти звільнення колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Згодом ці протести переросли у вимогу звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Зустрічі Зеленського з командирами

На тлі ситуації, що склалася після звільнення Федорова і подальших протестів, президент України продовжує проводити зустрічі з військовими.

19 липня Зеленський поспілкувався з командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

У понеділок президент зустрівся з Володимиром Горбатюком, Олегом Апостолом, Михайлом Драпатим, командиром 3 армійського корпусу оперативного командування Схід Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким, а також командиром 2 корпусу НГУ Хартія Ігорем Оболєнським.

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