У Міністерстві закордонних справ України заявили, що неформальна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії в Баку не має суттєвого значення для реального мирного процесу.

МЗС України про таємну зустріч ексвисокопосадовців Німеччини та представників РФ

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що учасники переговорів не мали жодних повноважень від української сторони.

– Зустріч настільки ж таємна, наскільки неважлива. Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять, – сказав він.

За словами Тихого, вплив таких контактів на можливе мирне врегулювання війни РФ проти України близький до нуля.

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Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що 12–14 липня в Баку відбулася неформальна зустріч колишніх німецьких високопосадовців із представниками Росії. Під час переговорів обговорювали російську війну проти України.

Про це Алієв повідомив на пресконференції в Берліні після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Зі свого боку канцлер Мерц дав зрозуміти, що уряд Німеччини не має жодного відношення до цієї зустрічі. . Канцлер наголосив, що протягом багатьох місяців Німеччина разом з європейськими союзниками намагається спонукати Путіна до переговорів для припинення війни проти України, але диктатор РФ не показує готовності.

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