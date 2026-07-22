Відключення світла 23 липня: чи запроваджуватимуть графіки для українців
У четвер, 23 липня, в Україні застосування графіків відключення світла не планується.
Графіки відключення світла 23 липня: що відомо
Як повідомили в Укренерго, у четвер в Україні застосування заходів обмеження не прогнозується.
– Завтра, у четвер, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.
Водночас у компанії наголошують на важливості користуватися електроприладами у денний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Оптимальний час, вказує Укренерго, з 10.00 до 16.00.
– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – додають у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше в Укренерго повідомляли, що, станом на 22 липня, споживання електроенергії знизилось. Сьогодні на ранок воно було на 8,5% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.
Причина змін – зниження температури повітря у всіх регіонах України до комфортних значень. Це зменшує потребу в масовому використанні кондиціонерів споживачами.
Водночас внаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях.