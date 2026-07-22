У четвер, 23 липня, в Україні застосування графіків відключення світла не планується.

Графіки відключення світла 23 липня: що відомо

Як повідомили в Укренерго, у четвер в Україні застосування заходів обмеження не прогнозується.

– Завтра, у четвер, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії наголошують на важливості користуватися електроприладами у денний час, коли навантаження на енергосистему найменше. Оптимальний час, вказує Укренерго, з 10.00 до 16.00.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, – додають у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в Укренерго повідомляли, що, станом на 22 липня, споживання електроенергії знизилось. Сьогодні на ранок воно було на 8,5% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.

Причина змін – зниження температури повітря у всіх регіонах України до комфортних значень. Це зменшує потребу в масовому використанні кондиціонерів споживачами.

Водночас внаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Київській, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях.

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