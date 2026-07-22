После масштабной перезагрузки правительства и кадровых изменений, произошедших в Украине в последнее время, все чаще возникает вопрос о требованиях к президенту.

Кто может стать президентом Украины и какие требования закон предъявляет к кандидатам на этот пост, читайте в материале Фактов ICTV.

С какого возраста можно стать президентом Украины и кто это может сделать

Порядок избрания главы государства, его полномочия и требования к кандидатам прописаны в разделе V Конституции “Президент Украины”.

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Согласно статье 103 Конституции Украины, президентом может быть избран гражданин Украины, одновременно отвечающий нескольким обязательным критериям.

Конституция точно описывает возрастной ценз. Баллотироваться на пост президента можно только по достижении 35 лет.

При этом самого возраста недостаточно. Человек также должен отвечать другим конституционным требованиям, в частности, гражданство, право голоса, проживание в Украине и знание государственного языка.

Какие требования, чтобы стать президентом Украины:

достичь 35-летнего возраста;

быть гражданином Украины;

иметь право голоса;

проживать в Украине в течение десяти последних лет до дня выборов;

владеть государственным языком.

Именно эти требования, чтобы стать президентом Украины, обязательны для каждого, кто планирует баллотироваться на высшую государственную должность.

На какой срок избирают президента

Согласно Конституции, президента Украины избирают сроком на пять лет путем всеобщего, равного и прямого избирательного права во время тайного голосования.

Основной Закон также устанавливает ограничения, что одно и то же лицо не может быть президентом Украины более двух сроков подряд.

Какие ограничения действуют для президента

После избрания глава государства не может совмещать свой пост с другой деятельностью.

В частности, президент Украины не имеет права:

иметь другой представительский мандат;

занимать должности в органах государственной власти или общественных объединениях;

заниматься оплачиваемой или предпринимательской деятельностью;

входить в состав руководящих органов или наблюдательных советов предприятий, работающих на получение прибыли.

Такие ограничения призваны предотвратить конфликт интересов и гарантировать независимое исполнение президентских полномочий.

Когда президент вступает в должность

После официального оглашения результатов выборов, новоизбранный президент должен вступить в должность не позднее чем через 30 дней.

Во время торжественного заседания Верховной Рады он приносит присягу украинскому народу. Именно с момента принесения присяги новоизбранный глава государства приобретает президентские полномочия.

Если же президента избрали на внеочередных выборах, Конституция устанавливает более короткий срок, а присягу необходимо принять в течение пяти дней после официального оглашения результатов голосования.

Какие гарантии имеет президент Украины

Во время исполнения своих полномочий президент пользуется правом неприкосновенности. Кроме того, звание президента охраняется законом и, согласно Конституции, сохраняется за лицом пожизненно, если оно не было отстранено от должности в порядке импичмента.

Таким образом, Конституция определяет требования, чтобы стать президентом в Украине и кто может претендовать на пост главы государства.

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