Після масштабного перезавантаження уряду та кадрових змін, які останнім часом відбулися в Україні, дедалі частіше виникає запитання про вимоги до президента.

Хто може стати президентом України та які вимоги закон висуває до кандидатів на цю посаду, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

З якого віку можна стати президентом України та хто це може зробити

Порядок обрання глави держави, його повноваження та вимоги до кандидатів прописані у розділі V Конституції України “Президент України”.

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Відповідно до статті 103 Конституції України, президентом може бути обраний громадянин України, який одночасно відповідає кільком обов’язковим критеріям.

Конституція чітко визначає віковий ценз. Балотуватися на посаду президента можна лише після досягнення 35 років.

При цьому самого віку недостатньо. Людина також має відповідати іншим конституційним вимогам, зокрема щодо громадянства, права голосу, проживання в Україні та знання державної мови.

Які вимоги, щоб стати президентом України:

досягти 35-річного віку;

бути громадянином України;

мати право голосу;

проживати в Україні протягом десяти останніх років перед днем виборів;

володіти державною мовою.

Саме ці вимоги, щоб стати президентом України є обов’язковими для кожного, хто планує балотуватися на найвищу державну посаду.

На який строк обирають президента

Згідно з Конституцією, президента України обирають строком на п’ять років шляхом загального, рівного і прямого виборчого права під час таємного голосування.

Основний Закон також встановлює обмеження, що одна й та сама особа не може бути президентом України більше ніж два строки підряд.

Які обмеження діють для президента

Після обрання глава держави не може поєднувати свою посаду з іншою діяльністю.

Зокрема, президент України не має права:

мати інший представницький мандат;

обіймати посади в органах державної влади чи громадських об’єднаннях;

займатися оплачуваною або підприємницькою діяльністю;

входити до складу керівних органів чи наглядових рад підприємств, які працюють для отримання прибутку.

Такі обмеження покликані запобігти конфлікту інтересів і гарантувати незалежне виконання президентських повноважень.

Коли президент вступає на посаду

Після офіційного оголошення результатів виборів новообраний президент повинен вступити на посаду не пізніше ніж через 30 днів.

Під час урочистого засідання Верховної Ради він складає присягу українському народові. Саме з моменту складення присяги новообраний глава держави набуває президентських повноважень.

Якщо ж президента обрали на позачергових виборах, Конституція встановлює коротший строк, а присягу необхідно скласти протягом п’яти днів після офіційного оголошення результатів голосування.

Які гарантії має президент України

Під час виконання своїх повноважень президент користується правом недоторканності. Крім того, звання президента охороняється законом і, відповідно до Конституції, зберігається за особою довічно, якщо вона не була усунена з посади в порядку імпічменту.

Таким чином, Конституція визначає вимоги, щоб стати президентом в Україні та хто може претендувати на посаду глави держави.

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