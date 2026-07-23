Есть соответствующие предложения: Зеленский определяется с должностью для Умерова
- Владимир Зеленский сообщил, что рассматривает варианты дальнейшей работы для Рустема Умерова и уже предложил ему новые направления деятельности.
- Ключевыми задачами для него останутся переговоры о завершении войны, реализация Drone deal и разработка антибаллистической системы Freya.
Президент Владимир Зеленский еще определяется с должностью Рустема Умерова, который был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве 23 июля.
Зеленский о должности для Умерова
По словам Зеленского, он думает над должностью Рустема Умерова.
По утверждению президента, он предложил ему новые варианты для дальнейшей работы.
– Есть другое предложение возглавить одно направление. И мы вернемся к этому. Рустем также сейчас имеет соответствующие предложения, – отметил Зеленский.
Как рассказал президент, перед Умеровым появляются три главные задачи. Среди них – переговоры по окончании войны России против Украины, Drone deal и работа над антибаллистической системой Freya.
Кроме того, Зеленский добавил, что предложил Юлии Свириденко должность посла Украины в США. По его мнению, эта должность является одним из ключевых для государства для контактов с Вашингтоном.