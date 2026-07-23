Юлии Свириденко, которая раньше была премьер-министром, предложили должность посла США в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве 23 июля.

Зеленский о предложенной Свириденко должности

– Мы вернемся к Свириденко. У нас есть предложения. Это уже не секрет, что действительно при всем уважении к Ольге Стефанишиной, это не секрет, что я рассчитывал и предлагал Юле Свириденко место посла в США, – сказал Зеленский.

По словам президента, он считает должность посла Украины в США одним из ключевых для государства.

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По его мнению, именно поэтому ее должен занимать человек уровня вице-премьера, министра или премьер-министра.

Как утверждает Зеленский, одним из аргументов в пользу кандидатуры Свириденко был ее вклад в заключение экономического соглашения с США. Он добавил, что это экономическая составляющая, которая может и должна увязывать Украину с США.

Президент рассказал, что Свириденко также получила другое предложение о работе в одном из направлений государственной политики.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов Украины.

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