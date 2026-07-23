Має відповідні пропозиції: Зеленський визначається з посадою для Умєрова
- Володимир Зеленський повідомив, що наразі розглядає варіанти подальшої роботи для Рустема Умєрова та вже запропонував йому нові напрямки діяльності.
- Ключовими завданнями для нього залишаться перемовини про завершення війни, реалізація Drone deal та розробка антибалістичної системи Freya.
Президент Володимир Зеленський ще визначається з посадою для Рустема Умєрова, який був секретарем Ради національної безпеки та оборони України.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві 23 липня.
Зеленський про посаду для Умєрова
За словами Зеленського, він думає над посадою для Рустема Умєрова.
Як стверджує президент, він запропонував йому нові варіанти для подальшої роботи.
– Є інша пропозиція очолити один напрямок. І ми повернемося до цього. Рустем також зараз має відповідні пропозиції, – зазначив Зеленський.
Як розповів президент, перед Умєровим постають три головні завдання. Серед них – перемовини щодо закінчення війни Росії проти України, Drone deal та робота над антибалістичною системою Freya.
Крім цього, Зеленський додав, що запропонував Юлії Свириденко посаду посла України в США. На його думку, ця посада однією з ключових для держави для контактів із Вашингтоном.