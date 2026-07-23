Президент Володимир Зеленський ще визначається з посадою для Рустема Умєрова, який був секретарем Ради національної безпеки та оборони України.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві 23 липня.

Зеленський про посаду для Умєрова

За словами Зеленського, він думає над посадою для Рустема Умєрова.

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Як стверджує президент, він запропонував йому нові варіанти для подальшої роботи.

– Є інша пропозиція очолити один напрямок. І ми повернемося до цього. Рустем також зараз має відповідні пропозиції, – зазначив Зеленський.

Як розповів президент, перед Умєровим постають три головні завдання. Серед них – перемовини щодо закінчення війни Росії проти України, Drone deal та робота над антибалістичною системою Freya.

Крім цього, Зеленський додав, що запропонував Юлії Свириденко посаду посла України в США. На його думку, ця посада однією з ключових для держави для контактів із Вашингтоном.

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