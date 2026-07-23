Президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по военным новациям.

Зеленский предложил Федорову должность

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве сообщил, что предложил Михаилу Федорову несколько должностей, последняя – вице-премьер-министра по военным новациям.

— Я считаю, что и Михаил в команде, я предложил ему несколько должностей, последний пост, чтобы не идти в детали всех наших встреч – вице-премьер-министр Украины по военным новациям. И очень важно, потому что должна быть координация новаций с руководством Министерства обороны, с главкомом нашей армии, и с Генштабом, и, безусловно, с президентом Украины, – сказал он.

Напомним, 12 июля Владимир Зеленский объявил о намерении сменить премьер-министра и обновить состав Кабинета министров.

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На должность министра обороны президент предложил назначить главу МВД Игоря Клименко вместо Михаила Федорова, руководившего оборонным ведомством с января 2026 года.

По словам Зеленского, кадровое решение было связано с постоянными конфликтами между Федоровым и уже экс-главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Президент публично заверил, что Федоров останется в его команде. В то же время бывший министр обороны отказался от предложенной ему должности советника.

Намерение назначить Клименко главой Минобороны повлекло массовые протесты. Акции начались утром 16 июля, в преддверии голосования Верховной Рады за новый состав правительства.

Главным требованием участников протестов было сохранение Федорова на должности. Они связывали его работу со стабилизацией ситуации на фронте и последними успешными ударами по территории России.

Несмотря на протесты, Верховная Рада уволила Федорова. Уже вечером того же дня Зеленский объявил, что исполняющим обязанности министра обороны станет Евгений Хмара, который в январе временно возглавил СБУ.

17 июля новое правительство официально утвердило это назначение. После этого Верховная Рада ушла на месячный перерыв.

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