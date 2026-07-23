Зеленский предложил Федорову несколько должностей: что известно
- Михаил Федоров может получить новую роль при власти после кадровых изменений вокруг Министерства обороны.
- Владимир Зеленский заявил, что предложил несколько вариантов дальнейшей работы в команде.
- Последнее предложение касается направления, которое может стать ключевым для координации военных инноваций.
Президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по военным новациям.
Зеленский предложил Федорову должность
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве сообщил, что предложил Михаилу Федорову несколько должностей, последняя – вице-премьер-министра по военным новациям.
— Я считаю, что и Михаил в команде, я предложил ему несколько должностей, последний пост, чтобы не идти в детали всех наших встреч – вице-премьер-министр Украины по военным новациям. И очень важно, потому что должна быть координация новаций с руководством Министерства обороны, с главкомом нашей армии, и с Генштабом, и, безусловно, с президентом Украины, – сказал он.
Напомним, 12 июля Владимир Зеленский объявил о намерении сменить премьер-министра и обновить состав Кабинета министров.
На должность министра обороны президент предложил назначить главу МВД Игоря Клименко вместо Михаила Федорова, руководившего оборонным ведомством с января 2026 года.
По словам Зеленского, кадровое решение было связано с постоянными конфликтами между Федоровым и уже экс-главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Президент публично заверил, что Федоров останется в его команде. В то же время бывший министр обороны отказался от предложенной ему должности советника.
Намерение назначить Клименко главой Минобороны повлекло массовые протесты. Акции начались утром 16 июля, в преддверии голосования Верховной Рады за новый состав правительства.
Главным требованием участников протестов было сохранение Федорова на должности. Они связывали его работу со стабилизацией ситуации на фронте и последними успешными ударами по территории России.
Несмотря на протесты, Верховная Рада уволила Федорова. Уже вечером того же дня Зеленский объявил, что исполняющим обязанности министра обороны станет Евгений Хмара, который в январе временно возглавил СБУ.
17 июля новое правительство официально утвердило это назначение. После этого Верховная Рада ушла на месячный перерыв.