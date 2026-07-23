В Україні діє оновлений порядок добровільного призову під час мобілізації. Кандидат проходить усі необхідні етапи через обрану військову частину. Немає необхідності звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оформлення.

Про це повідомили у Київському міському ТЦК та СП.

Порядок добровільного призову в Україні: що відомо

– Командири військових частин мають право самостійно видавати направлення на проходження ВЛК. Із моменту видачі такого направлення доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше протягом 5 днів, – йдеться у повідомленні.

У Київському міському ТЦК та СП розповіли, як проходить процедура добровільного призову під час мобілізації. Необхідно:

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обрати вакансію та пройти співбесіду;

отримати позитивне рішення від військової частини;

подати заяву командиру про бажання проходити службу;

отримати направлення на ВЛК;

пройти військово-лікарську комісію;

прибути до військової частини для оформлення на службу;

за потреби пройти базову загальновійськову підготовку.

У ТЦК зазначили, що цей порядок поширюється лише на добровольців, яких призивають за мобілізацією.

– Для вступу на військову службу за контрактом продовжує діяти чинний порядок оформлення, – зазначили у Київському міському ТЦК та СП.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала внесені президентом Володимиром Зеленським законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

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