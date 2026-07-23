Пограничники подразделения Феникс в Донецкой области уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Бук-М3, который оккупанты перебрасывали к линии фронта. Стоимость такой установки оценивается примерно в $50 млн.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Как в Донецкой области уничтожили Бук-М3

По данным ГПСУ, российские военные транспортировали современный зенитно-ракетный комплекс к передовым позициям, однако техника была поражена еще во время движения.

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– Пограничники подразделения Феникс в Донецкой области уничтожили зенитно-ракетную установку Бук-М3 прямо на марше, – сообщили в Госпограничной службе.

В ведомстве отметили, что оккупанты перебрасывали технику к фронту “не скрываясь, и поплатились”.

Что известно о Буке-М3

Бук-М3 – один из самых современных российских зенитно-ракетных комплексов средней дальности. Он предназначен для поражения самолетов, крылатых ракет, беспилотников и других воздушных целей.

Основные характеристики комплекса Бук-М3:

дальность поражения целей составляет до 70 км;

ориентировочная стоимость одного комплекса оценивается в 45–50 млн долларов;

используется для прикрытия войск и важных объектов от воздушных ударов.

Уничтожение таких комплексов ослабляет систему противовоздушной обороны российских войск на фронте и создает более благоприятные условия для дальнейших операций Сил обороны Украины.

Напомним, в апреле в Запорожье украинские защитники обнаружили и атаковали на оккупированной части Запорожской области вражеский ЗРК Бук-М3.

19 января сообщалось, что спецназовцы Центра спецопераций Альфа Службы безопасности Украины уничтожили и вывели из строя ключевые элементы системы противовоздушной обороны России на сумму около $4 млрд в течение 2025 года.

Среди них — системы С-300, С-350 и С-400, ЗРК Бук-М1 и Бук-М2, зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 и Панцирь-С2, а также ЗРК Тор-М1, Тор-М2 и Тор-М3.

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