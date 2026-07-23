Не встиг доїхати до фронту: на Донеччині знищили російський Бук-М3
- Прикордонники підрозділу Фенікс знищили російський ЗРК Бук-М3 під час його перекидання до лінії фронту на Донеччині.
- Вартість комплексу оцінюється приблизно у $50 млн, що робить його однією з найдорожчих втрат російської ППО.
Прикордонники підрозділу Фенікс на Донеччині знищили російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3, який окупанти перекидали до лінії фронту. Вартість такої установки оцінюється приблизно у $50 млн.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Як на Донеччині знищили Бук-М3
За даними ДПСУ, російські військові транспортували сучасний зенітно-ракетний комплекс до передових позицій, однак техніка була уражена ще під час руху.
– Прикордонники підрозділу Фенікс на Донеччині знищили зенітно-ракетну установку Бук-М3 просто на марші, – повідомили у Держприкордонслужбі.
У відомстві зазначили, що окупанти перекидали техніку до фронту, “не криючись, і поплатилися”.
Що відомо про Бук-М3
Бук-М3 є одним із найсучасніших російських зенітно-ракетних комплексів середньої дальності. Він призначений для ураження літаків, крилатих ракет, безпілотників та інших повітряних цілей.
Основні характеристики комплексу Бук-М3:
- дальність ураження цілей становить до 70 км;
- орієнтовна вартість одного комплексу оцінюється у 45-50 млн доларів;
- використовується для прикриття військ і важливих об’єктів від повітряних ударів.
Знищення таких комплексів послаблює систему протиповітряної оборони російських військ на фронті та створює кращі умови для подальших операцій Сил оборони України.
Нагадаємо, у квітні українські захисники виявили та атакували на окупованій частині Запорізької області ворожий ЗРК Бук-М3.
19 січня повідомлялося, що протягом 2025 року спецпризначенці Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України знищили та вивели з ладу ключові елементи системи протиповітряної оборони Росії на близько $4 млрд.
Серед них – системи С-300, С-350 та С-400, ЗРК Бук-М1 і Бук-М2, зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1 і Панцир-С2, а також ЗРК Тор-М1, Тор-М2 і Тор-М3.