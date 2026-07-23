Прикордонники підрозділу Фенікс на Донеччині знищили російський зенітно-ракетний комплекс Бук-М3, який окупанти перекидали до лінії фронту. Вартість такої установки оцінюється приблизно у $50 млн.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Як на Донеччині знищили Бук-М3

За даними ДПСУ, російські військові транспортували сучасний зенітно-ракетний комплекс до передових позицій, однак техніка була уражена ще під час руху.

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– Прикордонники підрозділу Фенікс на Донеччині знищили зенітно-ракетну установку Бук-М3 просто на марші, – повідомили у Держприкордонслужбі.

У відомстві зазначили, що окупанти перекидали техніку до фронту, “не криючись, і поплатилися”.

Що відомо про Бук-М3

Бук-М3 є одним із найсучасніших російських зенітно-ракетних комплексів середньої дальності. Він призначений для ураження літаків, крилатих ракет, безпілотників та інших повітряних цілей.

Основні характеристики комплексу Бук-М3:

дальність ураження цілей становить до 70 км;

орієнтовна вартість одного комплексу оцінюється у 45-50 млн доларів;

використовується для прикриття військ і важливих об’єктів від повітряних ударів.

Знищення таких комплексів послаблює систему протиповітряної оборони російських військ на фронті та створює кращі умови для подальших операцій Сил оборони України.

Нагадаємо, у квітні українські захисники виявили та атакували на окупованій частині Запорізької області ворожий ЗРК Бук-М3.

19 січня повідомлялося, що протягом 2025 року спецпризначенці Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України знищили та вивели з ладу ключові елементи системи протиповітряної оборони Росії на близько $4 млрд.

Серед них – системи С-300, С-350 та С-400, ЗРК Бук-М1 і Бук-М2, зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1 і Панцир-С2, а також ЗРК Тор-М1, Тор-М2 і Тор-М3.

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