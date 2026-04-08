Дрони Сил безпілотних систем ЗСУ атакували нафтовий термінал в окупованій Феодосії. А також наші дрони вполювали російський ЗРК Бук, ЗРК Тор, радіолокаційний комплекс Зоопарк.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

Атаки дронів на цілі ворога

За словами Роберта Бровді, удари по резервуарах із паливом нафтового терміналу у Феодосії, що в окупованому Криму, завдали дрони 9 батальйону Кайрос 414 обр Птахи Мадяра.

Зараз дивляться

Ворожий ЗРК Бук-М3 виявили та атакували на окупованій частині Запорізької області. Зенітний ракетний комплекс Тор-М2 українські дрони атакували на окупованій території Донецької області.

— Рідкісну вже РЛС Зоопарк-1М просмажено “птахами” 1 оц СБС на окупованій частині Запорізької області. Токсичний радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби з високою точністю, лютий ворог артилерії Сил оборони України, — сказав Роберт Бровді.

Також ударні безпілотники атакували численні склади у районі населеного пункту Суходільськ та на окупованій частині Луганської області.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.