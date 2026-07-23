После смены правительства тему бронирования военнообязанных снова начали обсуждать.

Сначала Кабмин якобы принял решение о создании Координационного центра, который должен помогать в вопросах бронирования и определения критически важных предприятий.

Впоследствии в СМИ появилась информация о возможной приостановке бронирования через Дію. Будет ли остановка бронирования от мобилизации в Дії и что планирует новый Кабмин, читайте в нашем материале.

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Координационный центр для бронирования: что планировали

В середине июля Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщило, что Кабмин принял постановление о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения.

По замыслу правительства центр должен был работать как временный консультативно-совещательный орган Кабинета Министров. Его основной задачей была координация работы государственных органов в сфере бронирования и поиск решений в сложных или спорных случаях.

Предполагалось, что центр будет рассматривать предложения по предоставлению предприятиям статуса критически важных для экономики, жизнедеятельности населения, Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Его рекомендации государственные органы должны были учитывать при принятии соответствующих решений.

Впоследствии публикацию о создании Координационного центра с сайта ведомства удалили.

Почему новое правительство отказалось от этой идеи

После формирования нового Кабинета Министров правительство Сергея Корецкого пересмотрело решение предыдущего состава.

Как сообщил в Facebook член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, Кабмин упразднил постановление от 8 июля о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.

По его словам, во время подготовки документа главный разработчик не учел замечания ряда государственных органов, в частности, Министерства энергетики, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства развития общин и территорий, а также Службы безопасности Украины.

Именно из-за необходимости доработки документа и отсутствия согласованной позиции новое правительство решило отказаться от создания такого совещательного органа.

Будет ли приостановка бронирования через Дію

Параллельно с ситуацией вокруг Координационного центра в СМИ появилась информация о возможной приостановке бронирования работников через Дію.

По данным источников РБК-Украина, власти рассматривали вариант временно остановить оформление бронирования от мобилизации через приложение. Сообщалось, что соответствующее решение якобы было поддержано на уровне Ставки Верховного главнокомандующего, а ограничения могли действовать ориентировочно до 1 сентября.

Среди вариантов обсуждали либо временную блокировку бронирования только для предприятий, еще не подтвердивших свою критичность по новым правилам, либо полную приостановку бронирования работников для всех компаний. При этом уже поданные заявки должны рассматриваться в обычном порядке.

Впрочем, после смены правительства ситуация изменилась.

Новый Кабмин решил не ставить бронирование на паузу

Издание РБК-Украина сообщило со ссылкой на собственный источник, что приостановки бронирования через Дію в ближайшее время не будет.

По словам собеседника издания, правительство получило указание отложить этот вопрос. Одной из причин стало то, что при принятии предыдущих решений не были полностью учтены все возможные последствия и риски.

Также собеседник пояснил, что решение о возможных ограничениях готовил еще предварительный состав Кабинета Министров. Новое руководство Министерства экономики, отвечающее за политику в сфере бронирования, не хочет начинать свою работу с решений, которые могут вызвать значительный общественный резонанс.

Итак, по состоянию на сегодняшний день все сообщения о возможной приостановке бронирования от мобилизации через Дію потеряли актуальность. Пока сервис Дія и возможность бронирования продолжает работать в обычном режиме.

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