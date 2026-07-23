Після зміни уряду тему бронювання військовозобов’язаних знову почали обговорювати.

Спочатку Кабмін ухвалив рішення про створення Координаційного центру, який мав допомагати у питаннях бронювання та визначення критично важливих підприємств.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація про можливе призупинення бронювання через Дію. Чи буде призупинення бронювання від мобілізації в Дії та що планує новий Кабмін, читайте в нашому матеріалі.

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Координаційний центр для бронювання: що планували

16 липня липня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повідомило, що Кабмін ухвалив постанову про створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану.

За задумом уряду, центр мав працювати як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів. Його основним завданням була координація роботи державних органів у сфері бронювання та пошук рішень у складних або спірних випадках.

Також передбачалося, що центр розглядатиме пропозиції щодо надання підприємствам статусу критично важливих для економіки, життєдіяльності населення, Збройних Сил України та інших військових формувань. Його рекомендації державні органи мали враховувати під час ухвалення відповідних рішень.

Згодом публікацію про створення Координаційного центру з сайту відомства видалили.

Чому новий уряд відмовився від цієї ідеї

Після формування нового Кабінету Міністрів уряд Сергія Корецького переглянув рішення попереднього складу.

Як повідомив у Facebook член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, Кабмін скасував постанову від 8 липня щодо створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.

За його словами, під час підготовки документа головний розробник не врахував зауваження низки державних органів, зокрема Міністерства енергетики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Міністерства розвитку громад та територій, а також Служби безпеки України.

Саме через необхідність доопрацювання документа та відсутність погодженої позиції новий уряд вирішив відмовитися від створення такого дорадчого органу.

Чи буде призупинення бронювання через Дію

Паралельно із ситуацією навколо Координаційного центру в медіа з’явилася інформація про можливе призупинення бронювання працівників через Дію.

За даними джерел РБК-Україна, влада розглядала варіант тимчасово зупинити оформлення бронювання від мобілізації через застосунок. Повідомлялося, що відповідне рішення нібито підтримали на рівні Ставки Верховного головнокомандувача, а обмеження могли діяти орієнтовно до 1 вересня.

Серед варіантів обговорювали або тимчасове блокування бронювання лише для підприємств, які ще не підтвердили свою критичність за новими правилами, або повне призупинення бронювання працівників для всіх компаній. При цьому вже подані заявки мали розглядатися у звичайному порядку.

Утім після зміни уряду ситуація змінилася.

Новий Кабмін вирішив не ставити бронювання на паузу

Видання РБК-Україна повідомило з посиланням на власне джерело, що призупинення бронювання через Дію найближчим часом не буде.

За словами співрозмовника видання, уряд отримав вказівку відкласти це питання. Однією з причин стало те, що під час ухвалення попередніх рішень не були повністю враховані всі можливі наслідки та ризики.

Також співрозмовник пояснив, що рішення про можливі обмеження готував ще попередній склад Кабінету Міністрів. Нове керівництво Міністерства економіки, яке відповідає за політику у сфері бронювання, не хоче розпочинати свою роботу з рішень, які можуть викликати значний суспільний резонанс.

Отже, станом на зараз усі повідомлення про можливе призупинення бронювання від мобілізації через Дію втратили актуальність. Наразі сервіс Дія і можливість бронювання продовжує працювати у звичайному режимі.

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