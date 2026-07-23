Украина сегодня получила второй транш в размере около $690 млн от Международного валютного фонда по новой четырехлетней программе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Второй транш для Украины от МВФ

По словам главы правительства, второй транш в размере $690 млн уже поступил в государственный бюджет Украины.

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Корецкий подчеркнул, что деньги будут направлены для поддержки макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов.

21 июля Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Как сообщали в Международном валютном фонде, это позволяет быстро выделить Украине второй транш в размере около $690 млн.

В МВФ констатировали в целом успешное выполнение программы по Украине, отметив соблюдение всех мартовских количественных показателей.

Однако добавили, что отдельные структурные реформы были воплощены с задержкой или не выполнены в определенные сроки.

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