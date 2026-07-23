Украина получила $690 млн второго транша от МВФ
- Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере около $690 млн в рамках новой четырехлетней программы.
- По словам премьер-министра Сергея Корецкого, эти деньги уже поступили в государственный бюджет, направят на поддержку макрофинансовой стабильности и покрытие приоритетных расходов.
Украина сегодня получила второй транш в размере около $690 млн от Международного валютного фонда по новой четырехлетней программе.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Второй транш для Украины от МВФ
По словам главы правительства, второй транш в размере $690 млн уже поступил в государственный бюджет Украины.
Корецкий подчеркнул, что деньги будут направлены для поддержки макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов.
21 июля Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины.
Как сообщали в Международном валютном фонде, это позволяет быстро выделить Украине второй транш в размере около $690 млн.
В МВФ констатировали в целом успешное выполнение программы по Украине, отметив соблюдение всех мартовских количественных показателей.
Однако добавили, что отдельные структурные реформы были воплощены с задержкой или не выполнены в определенные сроки.