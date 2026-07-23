Президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову посаду віцепрем’єр-міністра з військових новацій.

Зеленський запропонував Федорову посаду

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві повідомив, що запропонував Михайлу Федорову декілька посад, остання – віцепрем’єр-міністра з військових новацій.

– Я вважаю, що і Михайло в команді, я запропонував йому кілька посад, остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, – віцепрем’єр-міністр України з військових новацій. Це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з головкомом нашої армії, і з Генштабом, і, безумовно, з президентом України, – сказав він.

Нагадаємо, 12 липня Володимир Зеленський оголосив про намір змінити прем’єр-міністра та оновити склад Кабінету міністрів.

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На посаду міністра оборони президент запропонував призначити очільника МВС Ігоря Клименка замість Михайла Федорова, який керував оборонним відомством із січня 2026 року.

За словами Зеленського, кадрове рішення було пов’язане з постійними конфліктами між Федоровим і вже ексголовнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Президент публічно запевнив, що Федоров залишиться в його команді. Водночас колишній міністр оборони відмовився від запропонованої йому посади радника.

Намір призначити Клименка очільником Міноборони спричинив масові протести. Акції розпочалися вранці 16 липня, напередодні голосування Верховної Ради за новий склад уряду.

Головною вимогою учасників протестів було збереження Федорова на посаді. Вони пов’язували з його роботою стабілізацію ситуації на фронті та останні успішні удари по території Росії.

Попри протести, Верховна Рада звільнила Федорова. Уже ввечері того ж дня Зеленський оголосив, що виконувачем обов’язків міністра оборони стане Євгеній Хмара, який у січні тимчасово очолив СБУ.

17 липня новий уряд офіційно затвердив це призначення. Після цього Верховна Рада пішла на місячну перерву.

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