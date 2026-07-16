У кількох містах України вранці 16 липня розпочалися мирні акції протесту проти рішення президента Володимира Зеленського щодо звільнення міністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляють Інтерфакс-Україна, Суспільне та місцеві медіа.

Мітинг проти відставки Федорова у Києві

Наймасовіший мітинг відбувається у Києві, де на площі Івана Франка станом на 09:30 зібралися близько тисячі учасників, а люди продовжують приходити.

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За даними Інтерфакс-Україна, учасники акції тримають плакати з написами Поверніть Федорова, Реформи мають продовжуватися, Руки геть від Федорова, Коли результати будуть важливіші за амбіції, Ворог радіє, а ви? та іншими.

Протестувальники скандують: Нам не все одно, Поверніть Федорова, Ганьба, Україна – не Росія.

Порядок під час заходу забезпечують кілька десятків правоохоронців, зокрема співробітники Поліції діалогу. Станом на ранок повідомлень про провокації чи порушення громадського порядку не надходило.

Ініціатором акції став ветеран Дмитро Козятинський. Напередодні він заявив, що не погоджується з кадровими змінами в Міністерстві оборони та вважає, що реформи, які розпочалися у відомстві, треба продовжити. До участі в акції також закликали низка ветеранів, громадських діячів, політиків і публічних осіб.

Мітинги проти відставки Федорова в містах

В Івано-Франківську біля адміністративної будівлі на вулиці Грушевського зібралося близько сотні людей із плакатами на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Учасники вигукують гасла із закликами не припиняти розпочаті реформи.

У Вінниці протестувальники почали збиратися біля будівлі міської ради ще з 09:00. Вони принесли плакати з написами: Не руйнуйте те, що працює, Поверніть Федорова та Не забирайте надію.

У Луцьку акція стартувала на Театральному майдані після хвилини мовчання. За повідомленнями місцевих медіа, на мітинг прийшли близько 60 людей. Учасники тримали плакати: Україні потрібні результати, а не кадрові ігри, Стабільні лише зручні генерали, Брехливі девізи “ніколи знову” та інші.

На місці також чергують правоохоронці, повідомляє Misto.Media.

Крім того, проведення аналогічної акції анонсували й у Тернополі біля будівлі обласної військової адміністрації. Організатори закликали учасників дотримуватися громадського порядку та правил безпеки в умовах воєнного стану, повідомляє видання Все все про Тернопіль.

Таким чином, протести проти звільнення Михайла Федорова вже охопили щонайменше Київ, Івано-Франківськ, Вінницю, Луцьк і Тернопіль, а організатори наголошують, що акції мають мирний характер.

15 липня Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони.

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