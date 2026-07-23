Юлії Свириденко, яка раніше була прем’єр-міністеркою, запропонували посаду посла України в США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві 23 липня.

Зеленський про запропоновану Свириденко посаду

– Ми повернемось до Свириденко. У нас є пропозиції. Це вже не секрет, що, дійсно, за всієї поваги до Ольги Стефанішиної, я розраховував і пропонував Юлі Свириденко місце посла в США, – сказав Зеленський.

За словами президента, він вважає посаду посла України у США однією з ключових для держави.

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На його думку, саме тому її має обіймати людина рівня віцепрем’єра, міністра або прем’єр-міністра.

Як стверджує Зеленський, одним із аргументів на користь кандидатури Свириденко був її внесок в укладення економічної угоди зі США. Він додав, що це економічний складник, який може та повинен пов’язувати Україну зі США.

Президент розповів, що Свириденко також отримала іншу пропозицію щодо роботи в одному з напрямів державної політики.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністра України. Відповідне рішення підтримали 258 народних депутатів України.

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