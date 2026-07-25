Активировал для россиян более 1 тыс. Starlink: СБУ задержала агента в Днепре
- СБУ задержала в Днепре агента, работавшего на РФ.
- Человек зарегистрировал для россиян более 1 тыс. терминалов Starlink.
- Для оформления использовал данные подставных лиц.
Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре мужчину, согласившегося зарегистрировать для врага системы Старлинк (Starlink).
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленником оказался уроженец Луганщины, который в Telegram искал легкие заработки. На него вышли представители русской спецслужбы и предложили сотрудничество.
Сначала мужчина за деньги оформил на себя одну станцию Старлинк с реквизитами, предоставленными ему российским куратором. Впоследствии агент получил указание привлечь к регистрации как можно больше людей.
Для выполнения этой задачи мужчина решил активировать системы Старлинк в отделениях почтовых операторов, используя данные подставных лиц. Всего организатору удалось зарегистрировать для россиян более 1000 терминалов спутниковой связи.
Сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его дома. Во время обыска изъяли смартфон с поличным. Все станции Старлинк, зарегистрированные злоумышленником, были деактивированы.
Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.