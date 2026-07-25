Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре мужчину, согласившегося зарегистрировать для врага системы Старлинк (Starlink).

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленником оказался уроженец Луганщины, который в Telegram искал легкие заработки. На него вышли представители русской спецслужбы и предложили сотрудничество.

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Сначала мужчина за деньги оформил на себя одну станцию ​​Старлинк с реквизитами, предоставленными ему российским куратором. Впоследствии агент получил указание привлечь к регистрации как можно больше людей.

Для выполнения этой задачи мужчина решил активировать системы Старлинк в отделениях почтовых операторов, используя данные подставных лиц. Всего организатору удалось зарегистрировать для россиян более 1000 терминалов спутниковой связи.

Сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его дома. Во время обыска изъяли смартфон с поличным. Все станции Старлинк, зарегистрированные злоумышленником, были деактивированы.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник : СБУ

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