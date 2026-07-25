Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі чоловіка, який погодився зареєструвати для ворога системи Старлінк (Starlink).

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився уродженець Луганщини, який в Telegram шукав легких заробітків. На нього вийшли представники російської спецслужби та запропонували співпрацю.

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Спочатку чоловік за гроші оформив на себе одну станцію Старлінк із реквізитами, які надав йому російський куратор. Згодом агент отримав вказівку залучити до реєстрації якомога більше людей.

Для виконання цього завдання чоловік вирішив активувати системи Старлінк у відділеннях поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб. Всього організатору вдалося зареєструвати для росіян понад 1000 терміналів супутникового зв’язку.

Співробітники СБУ викрили агента та затримали його вдома. Під час обшуку вилучили смартфон із доказами роботи на окупантів. Всі станції Старлінк, зареєстровані зловмисником, деактивовані.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Джерело : СБУ

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