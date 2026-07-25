На территории Российской Федерации на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар после атаки украинского беспилотника.

Обновлено в 14:30. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, губернатор Тюменской области Александр Моор, Telegram-каналы Astra и Exilenova+.

Атака на Тюменский НПЗ 25 июля: какие последствия

В Силах спецопераций ВСУ подтвердили, что подразделения Deep Strike вместе с повстанческим движением на территории России Черная Искра поразили Тюменский НПЗ.

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– Дроны ССО преодолели более 2 тыс. км до цели. Ключевые установки предприятия были ограждены антидроновыми сетями, но это их не спасло. На территории завода бушует пожар, – говорится в сообщении.

По словам губернатора, беспилотник атаковал Тюменский НПЗ и упал на его территории, в результате чего вспыхнул пожар. На месте работают российские экстренные службы.

Местные жители Тюмени сообщили как минимум о звуках двух взрывов и работы ПВО, а также заметили дым в небе над нефтеперерабатывающим заводом.

Отмечается, что второй источник дыма – это факел НПЗ, предназначенный для безопасного и управляемого сжигания горючих газов.

Тюменский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий московской компании РИ-ИНВЕСТ, является одним из ключевых независимых НПЗ в России.

Предприятие расположено рядом с микрорайоном Антипино в Тюмени и способно перерабатывать около 8 млн тонн нефти ежегодно с высокой глубиной переработки до 98%.

Основной ассортимент НПЗ включает в себя дизтопливо Евро-5, мазут, битум, нефтяной кокс и стабильный газовый бензин.

До майского банкротства 2021 предприятие функционировало как АО Антипинский НПЗ. Вскоре его имущество на торгах выкупила компания РИ-ИНВЕСТ, принадлежащая бизнесмену Анатолию Яблонскому, после чего завод получил свое название – ТНПЗ.

Ранее Тюменский НПЗ попал под атаку 20 июня 2026 года, а также в октябре 2025 года.

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