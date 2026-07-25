В воскресенье, 26 июля, в Украине не прогнозируется применение мер по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.

Графики отключения света на 26 июля не будут применяться

По данным компании, отключений света в течение суток не планируется.

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В то же время энергетики обращаются к украинцам с просьбой соблюдать правила бережливого потребления:

пользование мощными электроприборами по возможности перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00;

потреблять электроэнергию рационально в течение всего дня.

По состоянию на утро 24 июля, российские войска продолжают атаковать объекты гражданской энергетической инфраструктуры Украины.

Утром были новые обесточивания в Черниговской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях в результате атаки РФ.

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