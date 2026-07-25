Юлия Захарченко, редактор ленты
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В Укрэнерго рассказали, какая будет ситуация со светом 26 июля
В воскресенье, 26 июля, в Украине не прогнозируется применение мер по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.
Графики отключения света на 26 июля не будут применяться
По данным компании, отключений света в течение суток не планируется.
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В то же время энергетики обращаются к украинцам с просьбой соблюдать правила бережливого потребления:
- пользование мощными электроприборами по возможности перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00;
- потреблять электроэнергию рационально в течение всего дня.
По состоянию на утро 24 июля, российские войска продолжают атаковать объекты гражданской энергетической инфраструктуры Украины.
Утром были новые обесточивания в Черниговской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях в результате атаки РФ.
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