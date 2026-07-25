За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 230 боевых столкновений. Враг атаковал пятью ракетами, сбросил 275 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9846 дронов-камикадзе и произвел 3438 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026

Ситуация в Украине на 25 июля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток зафиксировано восемь боевых столкновений с противником. Враг сбросил семь авиабомб, совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 10 раз атаковали позиции ВСУ в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Ивашкино, Колодязное, Терново, Избицкое.

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На Купянском направлении произошло пять атак врага в сторону Купянска, Радьковки и Шейковки.

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман, Озерное, Заречное.

На Славянском направлении противник штурмовал 23 раза в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Николаевки, Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Федоровки Второй.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Николайполья, Степановки, Кучеров Яра, Нового Шахового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах Дорожного, Удачного, Никаноровки, Котлиного, Новониколаевки, Молодецкого и в сторону населенных пунктов Шевченково, Новоалександровка, Васильевка, Белицкое, Новый Донбасс, Новопавловка, Сергий.

На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону Березового и в районе Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону Чаривного, Воздвижовки, Косовцевого, Леноконстантиновки и Цветкового.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районах населённых пунктов Малые Щербаки, Щербаки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Потери врага на 25 июля

личного состава – около 1 437 550 (+1 450) человек,

танков – 12 208 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 25 011 (+11) ед.

артиллерийских систем – 46 724 (+78) ед.

РСЗО – 1 968 ед.,

средств ПВО – 1 518 (+2) ед.,

самолетов – 439 ед.,

вертолетов – 354 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 2 023 (+17) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 426 836 (+1 596) ед.

крылатых ракет – 4 943 (+5) ед.

кораблей / катеров – 34 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 125 358 (+571) ед.

специальной техники – 4 462 (+8) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 613-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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