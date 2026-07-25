Карта боевых действий на 25 июля 2026 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 230 боевых столкновений. Враг атаковал пятью ракетами, сбросил 275 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9846 дронов-камикадзе и произвел 3438 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2026
Ситуация в Украине на 25 июля 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток зафиксировано восемь боевых столкновений с противником. Враг сбросил семь авиабомб, совершил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 10 раз атаковали позиции ВСУ в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Ивашкино, Колодязное, Терново, Избицкое.
На Купянском направлении произошло пять атак врага в сторону Купянска, Радьковки и Шейковки.
На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман, Озерное, Заречное.
На Славянском направлении противник штурмовал 23 раза в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Николаевки, Пискуновки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Федоровки Второй.
На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Николайполья, Степановки, Кучеров Яра, Нового Шахового.
На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах Дорожного, Удачного, Никаноровки, Котлиного, Новониколаевки, Молодецкого и в сторону населенных пунктов Шевченково, Новоалександровка, Васильевка, Белицкое, Новый Донбасс, Новопавловка, Сергий.
На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону Березового и в районе Новогригорьевки.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону Чаривного, Воздвижовки, Косовцевого, Леноконстантиновки и Цветкового.
На Ореховском направлении наши защитники пресекли три попытки противника продвинуться вперед в районах населённых пунктов Малые Щербаки, Щербаки.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
Потери врага на 25 июля
- личного состава – около 1 437 550 (+1 450) человек,
- танков – 12 208 (+7) ед.
- боевых бронированных машин – 25 011 (+11) ед.
- артиллерийских систем – 46 724 (+78) ед.
- РСЗО – 1 968 ед.,
- средств ПВО – 1 518 (+2) ед.,
- самолетов – 439 ед.,
- вертолетов – 354 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 023 (+17) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 426 836 (+1 596) ед.
- крылатых ракет – 4 943 (+5) ед.
- кораблей / катеров – 34 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 125 358 (+571) ед.
- специальной техники – 4 462 (+8) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 613-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.