Українська розвідка має детальну інформацію про плани Росії на осінь, однак ознак готовності Москви до миру немає.

Зеленський про плани РФ щодо мобілізації

Як повідомив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін створює умови для розширення мобілізації.

– Маємо ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. Чого там немає – в російських планах, – так це миру. На жаль. Поки що немає. Путін готує умови для розширення мобілізації, – заявив він.

За його словами, за неповні сім місяців 2026 року до російської армії набрали 221 тис. осіб. Водночас втрати військ РФ за цей період становили майже 225,5 тис. окупантів.

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Зокрема, близько 131 тис. російських військових було ліквідовано, ще майже 93 тис. дістали поранення. Значна частина цих поранень є важкими через низький рівень російської фронтової медицини.

Зеленський наголосив, що Кремль готується відправляти на війну нових громадян РФ, хоча намагається приховати ці наміри за іншими формулюваннями та сигналами.

Президент закликав партнерів посилити тиск на Росію, щоб у Москві переважало прагнення припинити агресію, а не проводити нову хвилю мобілізації.

– Важливо, щоб ми з партнерами могли натиснути на Росію достатньо, щоб думки про припинення цієї агресії стали домінувати – думки про мир, а не про додаткову російську мобілізацію, – зауважив Зеленський.

За його словами, цьому сприяють українські далекобійні операції та удари по російських військових об’єктах. Дедалі більше громадян РФ відчувають наслідки війни та усвідомлюють, що її не варто затягувати.

Окремо Зеленський звернув увагу на поглиблення військової співпраці Росії з Північною Кореєю. За даними української сторони, Москва планує залучити ще 30 тис. північнокорейських військових. Із червня у Воронезькій області РФ уже триває підготовка до їхнього приймання.

Крім того, КНДР готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.

Президент наголосив, що така співпраця становить небезпеку не лише для України. Росія допомагає Північній Кореї здобувати досвід сучасної війни, удосконалювати озброєння та випробовувати його в реальних бойових умовах.

Це створює додаткову загрозу для всіх країн Азії, які перебувають у зоні досяжності північнокорейських ракет. Україна, за словами Зеленського, протидіятиме цим планам.

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