В Украине в ближайшие дни ожидается переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами, однако уже в конце июля осадков станет меньше, а температура воздуха снова начнет расти.

В начале августа в отдельных регионах температура воздуха местами достигнет +34 °С.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV сообщил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

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Погода в Украине с 25 июля по 2 августа

По словам синоптика, ближайшие десять дней в Украине пройдут под влиянием атмосферных фронтов, поэтому погода будет неоднородной в зависимости от региона.

– В течение 25-27 июля в Украине ожидается разнообразная погода как по территории, так и по датам. Температура будет постепенно повышаться, однако местами будут проходить кратковременные дожди и грозы, – отметил Иван Семилит.

Так, 25 июля ночью по всей стране преимущественно без осадков. Днем из-за нестабильной влажной воздушной массы местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью достигнет +10…+15 °С, на юго-востоке и на побережье морей – до +19 °С. Днем +21…+26 °С, в Карпатах ночью +5…+10 °С, днем +13…+18 °С.

26 июля осадки прогнозируются только на крайнем востоке страны и в Крыму. На остальной территории будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +10…+15°С, на юге и востоке до +19°С. Днем +23…+28°С, в Закарпатье воздух прогреется до +31°С.

В понедельник, 27 июля, в большинстве областей осадков не будет. Лишь днем в западных регионах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура составит ночью +13…+18 °С, днем +25…+30 °С, на западе +21…+26 °С.

Во вторник, 28 июля, атмосферный фронт принесет дожди и грозы в большинство областей.

– 28 июля в большинстве областей будут выпадать кратковременные дожди с грозами, однако уже на следующий день ожидается погода без осадков, – сообщил Семилит.

Теплее всего, по его словам, будет на востоке и юго-востоке: ночью +17…+22 °С, днем +27…+32 °С.

В остальных регионах – ночью +11…+18 °С, днем +21…+28 °С.

В среду, 29 июля, по всей территории Украины существенных осадков не прогнозируется. Погода будет спокойной и комфортной.

Также, согласно консультативному прогнозу Укргидрометцентра, с 30 июля по 2 августа с запада начнет усиливаться область повышенного атмосферного давления. Это означает больше солнечной погоды и постепенное возвращение жары.

– Преобладать будет погода без осадков, а температура воздуха будет постепенно повышаться до конца прогнозируемого периода, – отметил Иван Семилит.

Ожидаемая температура 30 июля ночью составит +12…+19 °С, днем +22…+29 °С.

1–2 августа ночью +17…+23 °С, днем +27…+34 °С.

Таким образом, после кратковременного периода нестабильной погоды в конце июля в Украине вновь установится сухая и жаркая погода, а самые высокие температуры прогнозируются уже в начале августа.

Предупреждение о метеорологических явлениях

Отмечается, что 25-26 июля в северных, Тернопольской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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