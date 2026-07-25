В Україні найближчими днями очікується мінлива погода з короткочасними дощами та грозами, однак уже наприкінці липня опадів стане менше, а температура повітря знову почне зростати.

На початку серпня в окремих регіонах температура повітря місцями сягне +34°С.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV повідомив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

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Погода в Україні з 25 липня до 2 серпня

За словами синоптика, найближчі десять днів в Україні пройдуть під впливом атмосферних фронтів, тому погода буде неоднорідною залежно від регіону.

– Упродовж 25-27 липня в Україні очікуємо різноманітну погоду як за територією, так і за датами. Температура поступово підвищуватиметься, однак місцями проходитимуть короткочасні дощі та грози, – зазначив Іван Семиліт.

Так, 25 липня уночі по всій країні переважно без опадів. Вдень через нестійку вологу повітряну масу місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вночі сягатиме +10…+15°С, на південному сході та узбережжі морів до +19°С. Вдень +21…+26°С, у Карпатах вночі +5…+10°С, вдень +13…+18°С.

26 липня опади прогнозують лише на крайньому сході країни та в Криму. На решті території переважатиме суха погода. Температура повітря вночі очікується на рівні +10…+15°С, на півдні та сході до +19°С. Вдень +23…+28°С, на Закарпатті повітря прогріється до +31°С.

У понеділок, 27 липня, більшість областей залишатиметься без опадів. Лише вдень у західних регіонах можливі короткочасні дощі та грози. Температура становитиме вночі +13…+18°С, вдень +25…+30°С, на заході +21…+26°С.

У вівторок, 28 липня, атмосферний фронт принесе дощі та грози у більшість областей.

– 28 липня в більшості областей випадатимуть короткочасні дощі з грозами, проте вже наступного дня очікуємо погоду без опадів, – повідомив Семиліт.

Найтепліше, за його словами, буде на сході та південному сході: вночі +17…+22°С, вдень +27…+32°С.

В інших регіонах – вночі +11…+18°С, вдень +21…+28°С.

У середу, 29 липня, по всій території України істотних опадів не прогнозують. Погода буде спокійною та комфортною.

Також, за консультативним прогнозом Укргідрометцентру, з 30 липня по 2 серпня із заходу почне посилюватися область підвищеного атмосферного тиску. Це означає більше сонячної погоди та поступове повернення спеки.

– Переважатиме погода без опадів, а температура повітря поступово підвищуватиметься до кінця прогнозного періоду, – зазначив Іван Семиліт.

Очікувана температура сягатиме 30 липня вночі +12…+19°С, вдень +22…+29°С.

1-2 серпня вночі +17…+23°С, вдень +27…+34°С.

Таким чином, після короткочасного періоду нестійкої погоди наприкінці липня в Україні знову встановиться суха та спекотна погода, а найвищі температури прогнозують уже на початку серпня.

Попередження про метеорологічні явища

Зазначається, що 25-26 липня в північних, Тернопільській та Чернівецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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