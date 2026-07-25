В ночь на 25 июля (с 18:00 24 июля) Россия атаковала территорию Украины двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Украину 25 июля

Ракеты Х-59/69 враг запустил из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а беспилотники: из Брянска, Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также оккупированного Донецка и Гвардейского, Чауды в Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 07.30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили одну ракету Х-59/69 и 127 беспилотников на севере, юге, востоке и в центре Украины.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на девяти локациях, а также падение обломков сбитых дронов на четырех локациях. Еще одна ракета Х-59 цели не достигла.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируется еще несколько враждебных БПЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 613-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

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